الصحة العالمية ترد على إمكانية القضاء نهائياً على كورونا

المصدر: وكالات

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ردت منظمة الصحة العالمية، السبت، على سؤال حول إمكانية القضاء على فيروس "كورونا" المستجد بشكل نهائي، بعدما أعلنت عن إلغاء حالة جائحة (كوفيد-19) العالمي، المعلن في عام 2020.

وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور مايكل رايان، أنه من المستحيل القضاء ‏تماما على (كوفيد-19) على المستوى العالمي، وذلك لأن طرق انتقاله من الحيوانات إلى البشر تعقد ‏الوضع.‏

وأوضح في جلسة أسئلة وأجوبة: "لا، لا أعتقد ذلك، هناك معايير محددة جدا عندما يمكنك القضاء على الفيروس، ما نراه هنا هو فيروس تطور سريعا، من الممكن أن ينتقل من البشر إلى الحيوانات والعكس، لذلك يمكن أن يختبئ في أماكن مختلفة، ليس فقط في البشر، ومن الصعب للغاية التحدث عن القضاء عليه في هذه الحالة".

لكن في المقابل، أكد رايان أن البشر قادرون على القضاء على "الخطر الذي يسببه الفيروس على الصحة العامة"، من خلال التطعيم والعلاج، مضيفا: "يمكننا إنهاء حالة الطوارئ، لكن لا يمكننا إنهاء الفيروس".

وأردف: "إذن، هل يمكننا القضاء على (كوفيد-19)؟ أعتقد أن الإجابة غير مرجحة للغاية، إن لم تكن مستحيلة".

يشار إلى أنه الجمعة، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة لم تعد تعتبر (كوفيد-19) حالة طوارئ صحية عالمية، بينما أكد أن العدوى لا تزال تشكل تهديدا على صحة السكان.