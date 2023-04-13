الصين تلغي إلزامية ارتداء كمامات الوجه في المواصلات العامة

المصدر: وام

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أصدرت الصين مجموعة جديدة من التوجيهات اليوم بشأن استخدام كمامات الوجه من قبل الجماهير العامة للوقاية من كوفيد - 19، مشيرة إلى أنه لم يعد إلزاميا الآن ارتداء كمامات الوجه في المواصلات العامة.

تهدف التوجيهات الصادرة عن الآلية المشتركة للوقاية من كوفيد-19 والسيطرة عليه التابعة لمجلس الدولة الصيني إلى توضيح الحالات والظروف التي يتعين على المواطنين فيها ارتداء الكمامات أو اختيار ارتدائها من عدمه.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عددا من التوجيهات الصادرة من الجهات الرسمية والتي نصحت بارتداء الكمامات عند استخدام المواصلات العامة ودخول المتاجر الكبرى ودور السينما والأماكن المغلقة الأخرى التي توجد بها تجمعات كبيرة.

وأضافت أنه لدى الأفراد حرية الاختيار بين ارتدائها أم لا في الأماكن المفتوحة مثل الميادين العامة والحدائق العامة.. وليس على الطلاب ارتداء الكمامات في المدارس.. ومع ذلك وفي ظروف معينة، يعد استخدام الكمامات إلزاميا، ويتضمن ذلك عندما يسجل شخص نتيجة اختبار إيجابية لكوفيد-19 أو عند ظهور أعراض ذات صلة، وخلال حالات التفشي المحلية و أثناء زيارة المؤسسات الطبية ودور رعاية المسنين.