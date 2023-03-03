منظمة الصحة تدعو الدول لمشاركة معلوماتها عن منشأ كورونا

المصدر: أ ف ب

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دعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى مشاركة معلوماتها عن منشأ فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال مؤتمره الصحافي الدوري اليوم: «إذا كان لدى بلد ما معلومات عن منشأ الوباء، من الضروري أن يتشاركها مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع العلمي الدولي».

وأكد أن الأمر لا يتعلق بإلقاء اللوم، بل تعزيز فهم الطريقة التي بدأت بها هذه الجائحة.

وأوضح أن تلك الخطوة من شأنها التمكين من منع الأوبئة المستقبلية والاستعداد لها والاستجابة لها.