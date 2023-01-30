المصدر: البيان

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نجح مجموعة من المبتكرين في تصنيع مقبض باب مضاد لفيروس كورونا (كوفيد 19).

وتمكن المبتكرون، الذين ينتمون إلى شركة ناشئة تابعة للجامعة الروسية للصداقة، من تصميم المقبض العجيب بالاعتماد على الأشعة فوق البنفسجية، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» الإخباري، نقلاً عن وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

وأوضحوا أن المقبض لديه القدرة على تطهير سطحه ذاتياً بواسطة الأشعة فوق البنفسجية.

وأكدوا أنه يقتل 96% من الفيروسات والبكتيريا خلال 2.5 -3 ثانية.

وذكر المكتب الإعلامي للمبادرة الوطنية للتكنولوجيا، في بيان له، أن لهذا المقبض المضاد لكورونا تصميماً فريداً، إذ إن بداخله مصدراً للأشعة فوق البنفسجية (C) التي تطهر سطح المقبض.

ويتكون المقبض من أنبوب زجاجي مقسّى مع أغطية معدنية بالأعلى والأسفل، إضافة إلى مستشعر للحركة وبطاريات.

ومن المتوقع أن يفيد الابتكار الجديد المؤسسات الحكومية كالمستشفيات والمدارس والمطاعم.