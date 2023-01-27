خبراء منظمة الصحة العالمية يبحثون إنهاء حالة طوارئ كورونا

المصدر: د ب ا

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بدأ خبراء دوليون مناقشة إمكانية رفع حالة الطوارئ الصحية العامة الدولية بسبب فيروس كورونا (كوفيد - 19) اليوم الجمعة، حيث من المقرر أن تعلن منظمة الصحة العالمية قرارا يوم الاثنين المقبل بهذا الشأن على أقرب تقدير.

وقالت متحدثة باسم المنظمة إن اجتماع لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية المتعلقة بكوفيد-19 المنعقد عبر الانترنت ركز في البداية على أحدث البيانات حول الجائحة، ثم تلاه محادثات.

ومن المتوقع أن تنتهي المحادثات مساء اليوم الجمعة، على أقرب تقدير. ومن المقرر أن تطلع اللجنة بعد ذلك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس بالنتائج، حيث يتعين عليه بعد ذلك اتخاذ قرار مستقل لصالح أو ضد رفع حالة الطوارئ الحالية.

وأعرب جيبريسوس في وقت سابق هذا الأسبوع عن قلقه بشأن الزيادة المستمرة في معدلات وفيات كوفيد 19 الأسبوعية.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، توفى أكثر من 170 ألف شخص في جميع أنحاء العالم منذ بداية ديسمبر الماضي، بعد إصابتهم بفيروس كورونا.