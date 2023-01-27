استعداداً لإجراء عرض عسكري.. كوريا الشمالية تغلق عاصمتها لمكافحة كورونا

المصدر: يونهاب

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أفادت وسائل الإعلام الرسمية لكوريا الشمالية أمس الخميس أنه يتم بذل الجهود الشاملة لمكافحة تفشي الفيروسات، وسط التقارير الإعلامية بأن النظام فرض إجراءات الإغلاق في العاصمة بيونغ يانغ قبل العرض العسكري المقرر للاحتفال بذكرى تأسيس الجيش في الشهر المقبل.

وشددت صحيفة "رودونغ شينمون"، الصحيفة الرئيسية للنظام، على ضرورة أن تكون الأولوية القصوى لتعزيز جهود الحجر الصحي، ودعت الشعب إلى مواصلة مكافحة جائحة كوفيد-19 «بأقصى قدر من اليقظة».

وقالت الصحيفة: «نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على حواجز الحجر الصحي وتعزيزها لمنع أي فيروس معدٍ من الدخول إلى مناطقنا»، وأضافت: «نتعامل مع الثغرات والفجوات التي يمكن أن تظهر في مشاريع مكافحة الفيروسات».

ويقول المحللون إن كوريا الشمالية يبدو أنها تستعد لإقامة استعراض عسكري بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري الشمالي في 8 فبراير.

وقد سجل الشمال أول حالة إصابة بكوفيد-19 في مايو من العام الماضي، بعد أسابيع من تنظيم عرض عسكري في بيونغ يانغ يوم 25 أبريل للاحتفال بالذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي.

وأفادت إذاعة آسيا الحرة، ومقرها الولايات المتحدة، أمس الخميس أن كوريا الشمالية منعت الوصول إلى بيونغ يانغ من الأربعاء حتى الثلاثاء، حيث تم تسجيل إصابات بكوفيد-19 في العاصمة.

كما نقل موقع "إن كيه نيوز" (NK News)، المتخصص في تغطية الأخبار والشؤون الكورية الشمالية، عن «إشعار رسمي» صادر عن السلطات الكورية الشمالية في اليوم السابق أن البلاد أمرت بإغلاق بيونغ يانغ لمدة 5 أيام، اعتبارًا من يوم الأربعاء، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بـ «مرض يصيب الجهاز التنفسي».

وأصدرت السفارة الروسية في كوريا الشمالية خطابا رسميا أرسلته وزارة الخارجية الكورية الشمالية إلى البعثات الدبلوماسية في الشمال بشأن إجراءات الحجر الصحي خلال «المدة الخاصة» التي تستمر لـ 5 أيام بشأن الأمراض المعدية في بيونغ يانغ.

وجاء في الرسالة التي نشرتها السفارة على موقع "فيسبوك": «فيما يتعلق بالارتفاع الأخير في عدد المرضى بالأنفلونزا الموسمية وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، فقد أخطرنا رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بالإجراءات التي اتخذتها سلطات الحجر الصحي في حالات الطوارئ».

وأضافت الرسالة أنه يمكن تمديد فترة الحجر الصحي الخاصة، والتي تسري من الأربعاء حتى الأحد، لمدة 3 أيام، وفقا لتطور وضع الفيروس.

وأضافت: «خلال هذه الفترة، ننصح جميع البعثات الدبلوماسية بإلزام موظفيها بالامتناع عن الخروج واستخدام المركبات عند الخروج من مباني ومساكن السفارات قدر الإمكان».

كما أوصت كوريا الشمالية بفحص درجة حرارة الجسم «طواعية» 4 مرات في اليوم، وإبلاغ النتائج إلى مستشفى مخصص في العاصمة بحلول الساعة الثالثة بعد الظهر.

وكان زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ-أون" قد أعلن انتصار بلاده على جائحة كوفيد-19 في أغسطس من العام الماضي، لكن الخبراء والمراقبين شككوا في ادعائه، نظرا لتدني مستوى التطعيم في البلاد وسوء نظام الرعاية الصحية.