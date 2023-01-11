إقالة مشرّع بريطاني نشر معلومات مضللة عن لقاح كورونا

المصدر: أ ب

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أقال حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، اليوم، من صفوفه نائباً نشر معلومات مغلوطة عن لقاحات كورونا (كوفيد 19).

واتخذ الحزب قراره تجاه أندرو بريدجين، بعدما نشر تغريدة تحتوي على مقال يشكك في سلامة اللقاحات، وقال إن طبيب أمراض قلب أخبره أنها «أكبر جريمة بحق الإنسانية».

وصرح رئيس الوزراء ريشي سوناك بأن تعليقات النائب «غير مقبولة على الإطلاق»، وأدانها بأشد العبارات الممكنة.

من جانبه، ذكر رئيس الكتلة المحافظة في البرلمان، سيمون هارت، أن بريدجين «تخطى الحدود، وتسبب في إهانة كبيرة للعملية».

وأضاف هارت: «التضليل بشأن اللقاح يسبب ضرراً ويكلف حيوات، وبالتالي أزيل نفوذ أندرو بريدجين على أن يدخل ذلك حيز التنفيذ فوراً، بانتظار تحقيق رسمي في الأمر».

ومُنع النائب من دخول البرلمان خمسة أيام لانتهاكه لوائح الحزب. وعند عودته، سيجلس في البرلمان بصفته نائباً مستقلاً.