الصحة العالمية: العالم في وضع أفضل مع بداية العام الرابع لكورونا

المصدر: وام

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أعرب الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن أمله في أن يطوي العالم صفحة " كورونا " هذا العام 2023، خاصة أن العالم بات في وضع أفضل مع بداية العام الرابع للجائحة.

وأشار ادهانوم، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف اليوم، إلى أن العام الماضي شهد انخفاضا في أعداد الإصابات بالفيروس، كما شهد تقدما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مع تزايد توفر اللقاحات التي كانت تمثل مشكلة كبيرة لهذه الدول في عام 2021 .

وأكد مدير عام منظمة الصحة أن فيروس " كورونا " لا يزال يشكل خطرا على الاقتصادات والمجتمعات والصحة وذلك في ظل الانتشار السريع للمتحورات، موضحا أنه تم تحديد متحور جديد في 25 بلدا وأن المنظمة تتابعه عن كثب.