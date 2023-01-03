الإصابات اليومية بكورونا تتخطى 80 ألف حالة في كوريا الجنوبية

المصدر: يونهاب

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قفزت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد -19 في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوياتها الأسبوعية لتسجل أكثر من 80 ألف حالة اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من انتشار سلالة أوميكرون الجديدة وارتفاع أعداد الإصابات في فصل الشتاء.

قالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (KDCA) إن البلاد أبلغت عن 810,56 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بما في ذلك 63 إصابة قادمة من الخارج، ليصل العدد الإجمالي إلى 29,220.591 إصابة.

يعد الرقم أكثر بكثير من 22,735 إصابة مسجلة قبل يوم، حيث كانت الإصابات في انخفاض على مدار الأيام الستة الماضية. وكان العدد المسجل قبل أسبوع 87,512.

وأعلنت كوريا عن وقوع 29 حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 32,301. وبلغ معدل الوفيات 0.11%. ووصل عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى 620، بانخفاض عن العدد المسجل اليوم السابق البالغ 637. وقد تجاوز الرقم 600 يوم الأحد للمرة الأولى منذ حوالي ثمانية أشهر.

تراقب كوريا الجنوبية التطورات المتعلقة بطفرة أوميكرون المستجدة XBB 1.5، والتي تنتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم مؤخرًا. ويقول إن الطفرة الفرعية يمكن أن تكون أكثر عدوى ومقاومة للاستجابة المناعية.

وأوضحت الوكالة أن كوريا اكتشفت أول إصابة بهذه الطفرة في 8 ديسمبر، وتم اكتشاف إجمالي 13 حالة من هذا النوع، بما في ذلك سبع حالات قادمة من الخارج.