بدءاً من 5 يناير.. أمريكا تفرض اختبارات كورونا على القادمين من الصين

المصدر: أ ف ب

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ستفرض الولايات المتحدة على الوافدين من الصين إبراز نتيجة سلبية لفحص كشف الإصابة بكوفيد، وفق ما أعلن مسؤول صحي أمس الأربعاء.

وقال المسؤول في الهيئات الصحية الفدرالية أن الولايات المتحدة ستفرض اعتبارا من الخامس من يناير "على كل المسافرين البالغين سنتين وما فوق الوافدين جوا من الصين، الخضوع لفحص لكشف الإصابة لا يتعدى تاريخه يومين من موعد مغادرتهم الصين وهونغ كونغ وماكاو، وأن يبرزوا لخطوط الطيران عند المغادرة نتيجة فحص سلبية".

وأثار تخلّي الصين هذا الشهر عن سياسة "صفر كوفيد" على نحو غير متوقّع مخاوف بلدان عدة، منها الولايات المتحدة.

وكان مسؤولون أمريكيون قد أعلنوا الثلاثاء أن سلطات الولايات المتحدة تنظر في احتمال فرض قيود على المسافرين الوافدين من الصين، بعدما فرضت الهند واليابان فحوص "بي سي آر" إلزامية على الوافدين من الأراضي الصينية.

يأتي اشتداد حدّة الوباء في الصين في فصل الشتاء قبل بضعة أسابيع من رأس السنة القمرية في يناير، وهي مناسبة يسافر فيها ملايين الأشخاص للاحتفال مع عائلاتهم.