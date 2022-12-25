دراسة تكشف سر تفشي كورونا في الصين

المصدر: د ب ا

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أكد مسؤولون في مجموعة عالمية تعمل على تتبع انتشار فيروس كورونا، أن تفشي مرض "كوفيد -19" في الصين يأتي بسبب سلالات الفيروس التي انتشرت في أنحاء العالم بالفعل، مع عدم وجود علامات حتى الآن على ظهور متحورات جديدة خطيرة.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأحد، أن السلطات الصينية كانت قد قدمت 25 عينة جينية جديدة من بكين ومنغوليا الداخلية وقوانجتشو في الشهر الماضي إلى "المبادرة العالمية لتبادل البيانات بشأن أنفلونزا الطيور"، وهي قاعدة بيانات يشارك فيها العلماء من جميع أنحاء العالم تسلسلات فيروس كورونا، كوسيلة لرصد التحورات الجديدة.

وقد سمحت التغييرات الصغيرة، التي تحدث بشكل طبيعي بينما ينتقل الفيروس من شخص إلى آخر، للعلماء بتتبع كيفية تحرك مسببات المرض في الصين، وتقديم الطمأنينة بشأن اتجاهه حتى الآن.

ومن جانبه، قال بيتر بوجنر، الرئيس التنفيذي لـ "المبادرة العالمية لتبادل البيانات بشأن إنفلونزا الطيور"، في مقابلة هاتفية: "لا يوجد دليل في هذه المرحلة يشير إلى وجود أي سلالات جديدة ذات أي أهمية".