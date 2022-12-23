واشنطن تدعو بكين إلى تبادل المعلومات بشأن موجة كوفيد الجديدة

المصدر: أ ف ب

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دعا وزير الخارجية الأمرdكي أنتوني بلينكن أمس الخميس الصين إلى مشاركة معلوماتها بشأن الموجة الجديدة من كوفيد-19، التي تشهدها البلاد، وعرض مرة أخرى المساعدة عبر تقديم لقاحات.

وقال خلال مؤتمر صحافي "من المهم جداً أن تركّز جميع الدول، بما في ذلك الصين، على ضمان تلقيح الأشخاص، وتوافر الاختبارات والعلاجات، وأكثر من ذلك على مشاركة المعلومات مع العالم بشأن ما تعيشه - لأنّ لذلك آثاراً ليس فقط على الصين ولكن على العالم أجمع".

وقال بلينكن الخميس إنه مع انتشار الفيروس "من الممكن أن تتطور متحوّرات أخرى وأن تنتشر بدورها وستؤثر علينا، نحن ودول أخرى"، مؤكداً "الاستعداد التام لتقديم المساعدة لمن يطلبها"، وهو ما لم تفعله الصين.