«الصحة العالمية» ترحب بتليين سياسة الصين في مكافحة كورونا

المصدر: أ ف ب

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رحبت منظمة الصحة العالمية، اليوم، بتليين استراتيجية مكافحة كوفيد في الصين، بعد احتجاجات غاضبة ضد سياسة صفر كوفيد.

وقال الطبيب مايكل راين، مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف: «يسعدنا أن نسمع أن السلطات الصينية تعدّل استراتيجياتها الحالية، وتحاول الآن حقاً أن تكيّف تدابير الرقابة التي تحتاج إليها مع حياة الناس ومصادر عيشهم وحقوقهم».

وأضاف: «من المهم حقاً أن تستمع الحكومات إلى شعوبها عندما يتألم الناس».