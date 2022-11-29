ديزني شنغهاي تغلق أبوابها من جديد بسبب كورونا

المصدر: د ب ا

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أغلقت ملاهي ديزني شنغهاي أبوابها مجددا في ظل تطبيق إجراءات صارمة لمكافحة فيروس كورونا في الصين.

ولم تقل الملاهي، لدى إعلانها عن هذه الخطوة اليوم الثلاثاء، إلى متى ستظل مغلقة.

وكانت الملاهي قد فتحت أبوابها منذ عدة أيام بعد إغلاق بسبب فيروس كورونا. وبسبب قيود الحكومة الصارمة، اضطرت الملاهي للاغلاق عدة مرات هذا العام، ويشمل ذلك فترة امتدت لنحو ثلاثة أعوام خلال فصل الربيع.

وبعد زيادة مستمرة في حالات الاصابة بكورونا في أنحاء البلاد، أعلنت اللجنة الصحية في الصين عن تراجع طفيف في حالات الاصابة اليومية الجديد إلى نحو 38 ألفا و400 حالة لأول مرة اليوم الثلاثاء.

وكانت الصين قد سجلت أكثر من 40 ألف حالة إصابة إضافية أمس الاثنين.