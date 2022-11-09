منظمة الصحة العالمية: انخفاض وفيات كورونا 90% منذ فبراير

المصدر: أ ب

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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم، أن تراجع 90 في المئة تقريباً في وفيات كوفيد-19 أخيراً عالمياً مقارنة بتسعة شهور مضت يقدم سبباً للتفاؤل، لكنه حث على الاستمرار في الحرص بسبب استمرار ظهور سلالات متحورة للفيروس.

وقال تيدروس أدحانوم غيبريسوس إنه، خلال الأسبوع الماضي، أبلغت المنظمة بنحو 9400 وفاة مرتبطة بكوفيد عالمياً، وفي فبراير هذا العام، تجاوزت الوفيات الأسبوعية 75 ألف وفاة عالمياً.

وأضاف، في مؤتمر صحفي من مقر المنظمة في جنيف عبر الإنترنت: «لقد اجتزنا شوطاً طويلاً، وهذا بالتأكيد سبب للتفاؤل، لكننا مستمرون في دعوة كل الحكومات والتجمعات والأفراد للبقاء حذرين».

وأشار إلى أن «نحو عشرة آلاف وفاة أسبوعية أكبر بعشرة آلاف بالنسبة إلى مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه».

وتابع تيدروس أن معدلات الفحص والتتبع ما زالت منخفضة عالمياً، وهناك فجوات واسعة في التطعيم بين الدول الغنية والفقيرة ومازالت السلالات المتحورة الجديدة في انتشار.

كانت منظمة الصحة العالمية قد قالت إن تعداد الحالات الجديدة المسجلة للإصابة بكورونا عالمياً بلغ أكثر من 2.1 مليون حالة للأسبوع الذي انتهى الأحد، بتراجع 15 في المئة عن الأسبوع الذي سبقه. وتراجع عدد الوفيات الأسبوعي 10 في المئة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وإجمالاً، سجلت الصحة العالمية 629 مليون حالة إصابة و6.9 ملايين وفاة مرتبطة بجائحة كورونا.

من جانبها، أشارت ماريا فان كيركهوفه، رئيسة القسم التقني لكوفيد في الصحة العالمية، إلى تقليل كبير في تقدير «الانتشار الحقيقي للفيروس بسبب تراجع المراقبة والفحص مع انخفاض عدد الحالات».

وقالت إن تفشي كورونا «ما زال جائحة، وما زال منتشراً بشكل كبير للغاية في أنحاء العالم، لكن التركيز الأساسي الآن على حالات الإيداع بالمستشفيات والوفيات».

كان أعلى عدد من الحالات المسجلة أخيراً خلال الأسبوع في اليابان، بزيادة 42 في المئة عن الأسبوع الذي سبقه.

وتلتها كوريا والولايات المتحدة وألمانيا والصين التي سجلت 539 وفاة بسبب كوفيد خلال الأسبوع، بزيادة 10 في المئة عن الأسبوع السابق.