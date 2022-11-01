الصين تسجل 2878 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

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قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الثلاثاء إن الصين سجلت 2878 حالة إصابة بفيروس كورونا في 31 أكتوبر، منها 547 إصابة مصحوبة بأعراض و2331 بلا أعراض.

وسجلت الصين 2898 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 521 مصحوبة بأعراض و2377 دون أعراض.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة، مثل اليوم السابق، ليظل عددها عند 5226.

وحتى 31 أكتوبر، سجل بر الصين الرئيسي 260506 إصابات مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأشارت بيانات الحكومة المحلية إلى تسجيل العاصمة بكين 21 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض، وحالتين دون أعراض. وتم تسجيل 16 إصابة مصحوبة بأعراض وثماني إصابات دون أعراض في اليوم السابق.

وأوضحت بيانات الحكومة المحلية في شنغهاي، مركز الصين المالي، أنها سجلت إصابتين بلا أعراض ومثلهما مصحوبة بأعراض. وفي اليوم السابق، لم تسجل شنغهاي أي حالة مصحوبة بأعراض وسجلت عشر إصابات دون أعراض.

وسجلت شنتشن، مركز التكنولوجيا بجنوب الصين، 29 إصابة جديدة بكوفيد-19، مقابل 30 في اليوم السابق.

كما سجلت قوانغتشو، التي تقع أيضا في جنوب الصين، 190 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض و289 إصابة دون أعراض. وتم تسجيل 232 إصابة مصحوبة بأعراض و295 إصابة دون أعراض في اليوم السابق.