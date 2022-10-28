تمديد مدة سريان حالة الطوارىء الصحيّة في المغرب إلى 30 نوفمبر المقبل

المصدر: وام

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قرَّرت الحكومة المغربية أمس تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي، يمتد من 31 أكتوبر الحالي إلى 30 نوفمبر المقبل.. وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد 19.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء (ومع) أن القرار يمنح صلاحيات واسعة لولاة الأقاليم لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي يستلزمها حفظ النظام الصحي العام على الصعيد المحلي، سواءً كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي.