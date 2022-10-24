دراسة تعيد الجدل حول نشأة فيروس كورونا

المصدر: البيان

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أعادت دراسة علمية حديثة الجدل المثار حول نشأة فيروس كورونا (كوفيد 19).

ورأى فريق الدراسة، الذي ينتمي إلى جامعة فورتسبورغ الألمانية، أن كورونا جرى إنشاؤه على الأرجح داخل مختبر، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط».

وخلص إلى أن كورونا كان فيروساً معدلاً وراثياً، بعد مقارنة بنيته ببنية فيروسات «برية» مشابهة جرى إنشاؤها في المختبر.

وكتب الفريق أنه «لصنع فيروس في المختبر، يقوم الباحثون عادةً بتصميم الجينوم الفيروسي وتجميعه في تركيب جيني معين. وقد وجدنا بصمات تدل على هذا التجميع والتلاعب الجيني في دراستنا».

وأضافوا أن بنية فيروس كورونا مختلفة عن بنية الفيروسات التاجية البرية الموجودة بالفعل، لكنها شبيهة بتلك الفيروسات البرية المصنوعة في المختبر، مشيرين إلى أنه «من غير المرجح تماماً أن يكون هذا التشابه عشوائياً».

وقال فالنتين بروتيل، الذي شارك في إعداد الدراسة: «نرجح بنسبة 99.9% أن هذا الفيروس مصنوع في المختبر، وربما هو نسخة من فيروس طبيعي جرى التلاعب بها أو تعديلها».

وأضاف بروتيل، الحاصل على درجة الدكتوراه في مجال علم المناعة، أنه كان يعمل على الدراسة منذ صيف عام 2021، عندما لاحظ لأول مرة وجود بصمات غريبة تدل على وجود تلاعب في جينوم الفيروس.

ومع ذلك جرى انتقاد الدراسة على الفور من قِبل علماء مناعة آخرين، بما في ذلك كريستيان أندرسن؛ من معهد سكريبس للأبحاث في كاليفورنيا.

ووصف أندرسن الورقة بأنها «هراء» و«مَعيبة للغاية»، كما قدم نسخته الخاصة من تحليل جينوم فيروس كورونا، في سلسلة من التغريدات.

من جهته، قال عالم الفيروسات الألماني فريدمان ويبر، الذي يقود معهد علم الفيروسات بجامعة غيسن، إن «البصمات» التي اكتشفها بروتل وزملاؤه لا تشير بالضرورة إلى الأصل الصناعي للفيروس، مشيراً إلى أن التلاعب الجيني بالفيروس يمكن أن يحدث في أي وقت، وقد يكون حدث بالفعل بعد تفشي الفيروس بأشهر.