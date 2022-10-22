ماليزيا تسجل أكثر من 2000 حالة إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب ا

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سجلت ماليزيا 2256 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى أربعة ملايين و877 ألفا و387 حالة، منذ بدء الجائحة.

وذكرت بوابة "كيه كيه إم ناو" الالكترونية، التابعة لوزارة الصحة اليوم السبت أن 2250 حالة إصابة جديدة، تم انتقالها محليا، بينما ست حالات قادمة من الخارج.

وأضافت وزارة الصحة أن هذا هو اليوم الثالث على التوالي، الذي تسجل فيه البلاد أكثر من ألفي حالة إصابة جديدة بكورونا.

وطبقا لبيانات صادرة عن وزارة الصحة، فقد تم تسجيل ثلاث حالات وفاة بسبب كورونا أمس الجمعة.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الوفاة بسبب كورونا في ماليزيا إلى 36 ألفا و440 حالة، منذ بدء الجائحة.

كما تم تسجيل 1363 حالة تعاف أمس الجمعة، ليرتفع إجمالي عدد حالات التعافي في البلاد إلى أربعة ملايين و814 ألفا و421، منذ بدء الجائحة.