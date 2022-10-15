سنغافورة: من لم يصب بكورونا يكون أكثر عرضة للإصابة بأوميكرون

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

يواجه الأشخاص الذين لم يتعرضوا قط للإصابة بكوفيد- 19 أو أصيبوا بالفيروس قبل موجة متحور دلتا في سنغافورة فى عام ، 2021 خطرا أكبر من الإصابة بسلالة "إكس بي بي" الجديدة وهى المتحور الفرعي من سلالة أوميكرون، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم السبت.

وتشير بيانات وزارة الصحة السنغافورية إلى أن معدل إصابة من لم يصب بكوفيد- 19 من قبل أعلى منها في المجموعات الأخرى.

وبلغ معدل إصابة الأشخاص الذين لم يصابوا بكوفيد- 19 من قبل 5ر162 حالة لكل 100 ألف شخص بين 8 و 14 أكتوبر.

وبالمقارنة ، بلغ معدل الإصابة لمن أصيبوا بكوفيد- 19 قبل موجة دلتا أو خلالها في سنغافورة 4ر147 حالة لكل 100 ألف شخص.

وبلغت سلالة دلتا ذروتها بين أكتوبر ونوفمبر 2021.

وانخفض معدل الإصابة عن ذلك بين من أصيبوا بكوفيد- 19 قبل ما يترواح بين شهر وثلاثة أشهر.

