الصين تسجل 1456 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: رويترز

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قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة إن الصين سجلت 1456 حالة إصابة بفيروس كورونا في 13 أكتوبر، منها 313 إصابة مصحوبة بأعراض و1143 بلا أعراض.

وسجلت الصين 1624 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 372 مصحوبة بأعراض و1252 دون أعراض.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة، دون تغير عن اليوم السابق، ليظل عددها عند 5226.

وحتى 13 أكتوبر، سجل بر الصين الرئيسي 255168 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأشارت بيانات السلطات المحلية إلى تسجيل العاصمة بكين 16 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض، وثماني حالات دون أعراض، وذلك مقارنة مع 12 إصابة مصحوبة بأعراض وستة دون أعراض في اليوم السابق.

كما أوضحت بيانات السلطات في شنغهاي، المركز المالي للبلاد، أنها سجلت 47 إصابة بلا أعراض وإصابتين مصحوبتين بأعراض، مقارنة مع 44 إصابة دون أعراض وثلاث إصابات مصحوبة بأعراض في اليوم السابق.

وسجلت شنتشن، مركز التكنولوجيا بجنوب الصين، 32 إصابة جديدة بكوفيد-19 مقارنة مع 26 في اليوم السابق. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)