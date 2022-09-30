السماح بالسفر إلى المغرب بلا تطعيم كورونا أو «بي سي آر»

المصدر: أ ف ب

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أعلن المغرب التخلي عن شرط إبراز جواز التلقيح ضد وباء كوفيد-19 أو فحص بي سي آر سلبي من أجل دخول أراضيه اعتباراً من اليوم، وفق ما أفاد المكتب الوطني للمطارات.

وقال المكتب على "تويتر": "تبعاً لقرار السلطات المغربية، فإن القيود الصحية (فحص بي سي آر وجواز التلقيح) المفروضة عند دخول التراب المغربي مرفوعة ابتداء من اليوم".

في المقابل يتعين على الوافدين إلى المملكة "الإدلاء ببطاقة صحية" عند وصولهم إلى مطاراتها، وهي عبارة عن استمارة تحمّل على الموقع الالكتروني للمكتب، متضمنة بعض المعلومات الخاصة بالمسافرين.

كانت تلك القيود قد فرضت على المسافرين الآتين إلى المغرب، منذ إعادته فتح مجاله الجوي للرحلات الدولية في فبراير. وهو قرار أتاح انتعاش القطاع السياحي الحيوي للاقتصاد المغربي خلال الصيف.

فقد عاودت مطارات المملكة في الأشهر الماضية نشاطها الاعتيادي بما فاق 12 مليون مسافر حتى أواخر أغسطس، مسترجعة ما يعادل 74 في المئة من المسافرين الذين وصلوا خلال الفترة نفسها عام 2019، بحسب مكتب المطارات. ويؤمل أن يساهم القرار الأخير في تعزيز انتعاش السياحة.