روسيا تتجاوز حاجز 20 مليون حالة شفاء من كورونا

المصدر: وام

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تجاوز عدد المرضى المتعافين من فيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم حاجز الـ 20 مليون حالة شفاء، وذلك بعد تماثل / 61225/ مريضا للشفاء التام ومغادرتهم المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من كورونا إلى 20 مليونا و 40 ألفا و 988 شخصا.

و أعلنت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي انخفاض عدد الإصابات بتسجيلها / 37286 / إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير مقارنة بـ/ 38739 / إصابة في اليوم السابق ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها 20 مليونا و989 ألفا و825 إصابة .

ونوهت إلى رصد انخفاض أيضا في عدد الوفيات بتسجيل / 106 / حالات وفاة خلال آخر 24 ساعة مقابل/ 109/ وفيات أمس ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد 387 ألفا و 269 حالة وفاة.