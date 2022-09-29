تايوان تقرر رفع الحجر الصحي لدى الوصول إليها في أكتوبر

المصدر: د ب ا

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أعلن رئيس الوزراء التايواني، سو تسينج تشانج، اليوم الخميس، أن المسافرين القادمين إلى تايوان لن يطلب منهم الخضوع لحجر صحي لدى وصولهم، اعتبارا من 13 من أكتوبر المقبل، بحسب ما أوردته وكالة الانباء المركزية التايوانية (سي إن إيه).

وفي الوقت نفسه، جرى اليوم الخميس الاعلان عن أنه سيتم السماح للزائرين القادمين من جميع الدول بدخول البلاد مرة أخرى، ولكن سيتم وضع حد لعدد الوافدين إليها، بواقع 150 ألف شخص في الأسبوع الواحد.

ومن المقرر بداية من 13 من أكتوبر، أن يخضع المسافرون الذين يبلغون من العمر عامين أو أكثر عند وصولهم إلى تايوان، لأربع مجموعات من الاختبارات السريعة التي تقوم بالكشف عن الاصابة بمرض "كوفيد -19"، كما سيُطلب منهم أن يخضعوا لـ "الوقاية الذاتية من الجائحة" لمدة سبعة أيام، تماشيا مع بروتوكول جديد أطلق عليه اسم "صفر + 7"، بحسب ما قاله المتحدث باسم مجلس الوزراء لو بينج تشينج.

وبموجب بروتوكول "صفر + 7"، لن يتم فرض أي حجر صحي على الافراد، ولكن سيتعين على المسافرين خلال فترة الأيام السبعة من "الوقاية الذاتية من الجائحة"، إجراء اختبار سريع في يوم الوصول أو في اليوم التالي.