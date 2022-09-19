رغم استمرار الوفيات.. الرئيس الأمريكي يعلن نهاية جائحة كورونا

المصدر: وكالات

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن نهاية جائحة فيروس كورونا، وذلك خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" ، أذيعت مساء الأحد .

وقال بايدن في المقابلة التي تم تسجيلها يوم الخميس "الجائحة انتهت، ولا نزال نواجه مشكلة مع كوفيد". وتابع الرئيس الأمريكي: "إذا لاحظتم ، لا أحد يرتدي الكمامات. يبدو أن الجميع في حالة جيدة.ولذا أعتقد أنه يتغير، وأعتقد أن هذا مثال رائع على ذلك".

يشار إلى أن بايدن نفسه كانت نتيجة إصابته بفيروس كورونا إيجابية في شهر يوليو الماضي وخضع للعلاج بعقار باكسلوفيد. وفي نهاية أغسطس، أصيبت زوجته جيل أيضا بالفيروس وتم علاجها بالعقار.

الجدير بالذكر أن الفيروس لا يزال يتسبب في وفاة ما معدله 390 شخصا يوميا في الولايات المتحدة نتيجة لمضاعفات بعد أن ثبتت إصابتهم بكوفيد-19.

ووافقت الولايات المتحدة مؤخرا على استخدام لقاحين جديدين تم تعديلهما من أجل متحور أوميكرون السائد.

وتراجع عدد وفيات جائحة كوفيد-19 بشكل كبير منذ وقت مبكر من رئاسة بايدن عندما كان أكثر من ثلاثة آلاف أمريكي يموتون يوميا بعد أن أصبحت الرعاية المعززة والأدوية واللقاحات متاحة على نطاق أوسع.

ولكن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقول إن ما يقرب من 400 شخص يموتون يوميا بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وطلب بايدن من الكونجرس 22.4 مليار دولار كتمويل إضافي للاستعداد لزيادة محتملة في إصابات كورونا خلال الخريف.