«الصحة العالمية»: العالم أقرب من أي وقت للقضاء على كورونا

المصدر: أ ف ب

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أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن العالم أقرب من أي وقت مضى للقضاء على وباء كورونا (كوفيد 19) الذي حصد أرواح ملايين الأشخاص منذ نهاية عام 2019.

وقال غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي: «في الأسبوع الماضي، تراجع عدد الوفيات الأسبوعية من جراء كوفيد 19 إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2020. لم نكن يوماً بموقع أفضل مما نحن عليه الآن للقضاء على الجائحة».

وأضاف: «لم ندرك ذلك بعد، لكن النهاية في متناول اليد».

وشبه تيدروس العالم كما لو أنه «شخص يركض في ماراثون ولا يتوقف حين يرى خط النهاية. يجري أسرع، بكل الطاقة المتبقية لديه. ونحن أيضاً».

وتابع: «"يمكننا جميعاً رؤية خط النهاية ونحن في طريقنا للفوز، لكنه سيكون فعلياً أسوأ وقت للتوقف عن الركض».

وقال: «إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فإننا نواجه خطر رؤية مزيد من المتحورات ومزيد من الوفيات واضطرابات أكثر ومزيد من عدم اليقين»، داعياً إلى «انتهاز هذه الفرصة».

وبحسب آخر تقرير وبائي نشرته منظمة الصحة العالمية وخُصِّص لوباء كوفيد 19، فإن عدد الإصابات تراجع بنسبة 12% خلال الأسبوع الممتد من 29 أغسطس إلى 4 سبتمبر مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، ليصل إلى نحو 4,2 ملايين إصابة جديدة.