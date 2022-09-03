بريطانيا توافق على استخدام لقاح فايزر الجديد المضاد لأوميكرون

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الهيئة الناظمة للأدوية في بريطانيا السبت أنها وافقت على جيل جديد من لقاح "كوفيد-19" تنتجه شركة فايزر/بايونتيك ويستهدف المتحورة أوميكرون.

وتتألف هذه النسخة من اللقاح من جرعة معزّزة "ثنائية التكافؤ"، تستهدف السلالة الأصلية للفيروس والمتحورة أوميكرون (BA.1) بحسب ما ذكرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) في بيان.

ووافقت الوكالة على استخدام هذا اللقاح في جرعات معززة لمن هم في سن ال12 وما فوق، بعد "مراجعة دقيقة للأدلّة".

وكانت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية قد وافقت الشهر الماضي على لقاح "ثنائي التكافؤ" مماثل من "موديرنا"، لتصبح أول دولة تفعل ذلك.

وقالت جون راين المديرة التنفيذية لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية "يسرني أن أعلن أنّ لدينا الآن لقاحاً ثانياً معتمداً لبرنامج التعزيز الذي سيجري في الخريف في المملكة المتحدة".

وستطرح هيئة الخدمات الصحية الوطنية في انكلترا واسكتلندا اللقاح المعزّز الاثنين، على أن يتلقاه اولا نزلاء دور الرعاية وصولاً إلى دعوة كل شخص فوق سن الخمسين لأخذ اللقاح.

كذلك، ستطلق ويلز وإيرلندا الشمالية حملات مشابهة.

وأفادت شبكة "بي بي سي" السبت بأنّه سيتم تقديم لقاح موديرنا "الثنائي التكافؤ" أولاً، ولكنّها أضافت أنّ المملكة المتحدة لا تملك ما يكفي من المخزون لتغطية كل من تجاوز الخمسين.

وتمّ ترخيص لقاحات فايزر وموديرنا الجديدة في الأيام الأخيرة من قبل الولايات المتحدة ووكالة الأدوية الأوروبية. وتستهدف أيضاً متحورتين فرعيتين من سلالة أوميكرون السريعة الانتشار، هما BA.4 وBA.5.