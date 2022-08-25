منظمة الصحة العالمية : كورونا تودي بحياة مليون شخص منذ يناير الماضي

المصدر: وكالات

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أكدت منظمة الصحة العالمية أن جائحة كورونا "كوفيد-19" أودت بحياة مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ يناير الماضي.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي " تخطّينا المرحلة المأساوية المتمثّلة في وفاة مليون شخص بكوفيد-19 منذ بداية العام".

ودعا حكومات جميع الدول إلى مضاعفة جهودها لتطعيم جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن وغيرهم من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، بهدف تحصين 70 في المئة من جميع السكان.

وأوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية أن ثلث سكان العالم لا يزالون غير محصّنين، بما في ذلك ثلثي العاملين في مجال الرعاية الصحية وثلاثة أرباع كبار السن في البلدان منخفضة الدخل.

وفقاً لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإنّ جائحة "كوفيد-19" أودت بحياة 6.45 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الحالات الأولى في نهاية العام 2019 .