البرتغال تلغي الكمامة في وسائل النقل

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الحكومة البرتغالية الخميس أنها ستلغي إلزامية وضع الكمامة في وسائل النقل العام وهو إجراء مطبق منذ عامين لمكافحة كوفيد-19 وذلك بفضل التطور الإيجابي للوضع الصحي.

قالت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو خلال مؤتمر صحافي في ختام جلسة لمجلس الوزراء "نظرًا للتطور الإيجابي للوباء والاتجاه المستقر في عدد الحالات الجديدة لكوفيد-19 تقرر وقف وضع الكمامات في وسائل النقل".

سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد إصداره من قبل رئيس الجمهورية مارسيلو ريبيلو دي سوزا.

كما سيطبق هذا القرار في الطائرات وسيارات الأجرة وكذلك في الصيدليات حيث لا تزال الكمامة إلزامية. لكن الكمامة ستبقى الزامية في المستشفيات ودور رعاية المسنين.

وأوضحت مارتا تيميدو أن الكمامة ستكون الزامية الآن فقط في "المراكز الصحية التي يتردد عليها الأشخاص الأكثر ضعفًا".

بينما تعد البرتغال من بين الدول التي لديها أعلى معدلات التطعيم في العالم، انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بمعدل 148 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال سبعة أيام، وفقًا لآخر تقرير أسبوعي صادر عن مديرية الصحة العامة.

أوضحت مارتا تيميدو أن "الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 تتجه نحو الانخفاض منذ نهاية يوليو".