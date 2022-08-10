"الصحة العالمية": انخفاض أعداد الوفيات الجديدة بكورونا

المصدر: وام

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أعلنت منظمة الصحة العالمية فى تقرير لها فى جنيف اليوم "الاربعاء" أن عدد الوفيات الاسبوعية الجديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا قد انخفض خلال الاسبوع الماضى بنسبة تصل إلى 9 % مقارنة بالاسبوع السابق حيث تم الابلاغ عن أكثر 14 ألف حالة وفاة وذلك فى الوقت الذى استقر عدد حالات الاصابة حيث تم الابلاغ عن اكثر من 6.9 ملايين حالة إصابة جديدة .

وعلى المستوى العالمى أفاد تقرير المنظمة بان اعداد الحالات المؤكدة للاصابة بفيروس كورونا بلغ حتى 7 أغسطس حوالى 581.8 مليون حالة مع تسجيل حوالى 6.4 مليون حالة وفاة .