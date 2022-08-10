الصين تحذر من انتشار سريع لفيروس كورونا

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حذرت الصين من انتشار سريع لفيروس كورونا في مناطق معينة في البلاد من بينها شينجيانج.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية مي فينج القول في إفادة صحفية إن كورونا ينتشر بسرعة في مناطق صينية من بينها شينجيانج ومنغوليا الداخلية وجوانجدونج، محذرا من مخاطر التفشي المجتمعي للفيروس في هذه المناطق.

وقال مسؤول في لجنة الصحة الوطنية يدعى جيو يانهونج إن وضع السيطرة على كورونا في مقاطعة هينان صعب ومعقد، حيث كان هناك انتقال خفي للفيروس لبعض الوقت.

