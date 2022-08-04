رقم قياسيّ جديد في عدد إصابات كورونا اليومية في اليابان

المصدر: البيان

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وصل العدد اليومي لحالات فيروس كورونا الجديدة في اليابان إلى 249812 حالة أمس الأربعاء، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ حوالي 233000 حالة، والذي تم تسجيله يوم الخميس الماضي.

بلغ العدد اليومي للوفيات الجديدة 169 حالة، في حين ارتفع عدد المرضى المصابين بأعراض خطيرة بمقدار 14 حالة من يوم الثلاثاء ليصل إلى 478.

ومن بين 47 محافظة في البلاد، سجلت 24 محافظة ارتفاعات يومية قياسية جديدة للحالات الجديدة، بما في ذلك هوكايدو 6930 حالة، سايتاما 13780 حالة، وآيتشي 17778 حالة، بحسب "جي جي برس".

في طوكيو، بلغ إجمالي الحالات الجديدة 38940 في اليوم، بزيادة 9904 عن الأسبوع السابق، وهو أول نمو أسبوعي في ثلاثة أيام. تم تأكيد 12 حالة وفاة جديدة في العاصمة اليابانية.

وشهدت محافظة أوساكا ارتفاع حصيلة الإصابات اليومية الجديدة بمقدار 2181 حالة عن الأسبوع السابق ليصل إلى 24.038 حالة، أي أكثر من 20 ألفًا لليوم الثاني على التوالي.