الصحة العالمية: تراجع إصابات كورونا 9% عالمياً

المصدر: أ ب

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أعلنت منظمة الصحة العالمية تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 9 بالمئة على مستوى العالم الأسبوع الماضي، بينما ظلت نسبة الوفيات بلا تغيير.

الصحة العالمية تعلن تراجع إصابات كورونا 9% عالمياكشف أعراض الإصابة بأنواع متحور "أوميكرون" الفرعية

وقالت منظمة الصحة إن هناك 6.5 مليون حالة تم الإبلاغ عنها الأسبوع الماضي مع أكثر من 14 ألف حالة وفاة، مبينة أن عدد الحالات الجديدة انخفض بنسبة 35 بالمائة في أوروبا، لكنه زاد بنحو 20 بالمائة في غرب المحيط الهادئ و 5 بالمائة في إفريقيا.

وارتفعت الوفيات بنسبة 44 في المائة في غرب المحيط الهادئ و26 في المائة في الشرق الأوسط، بينما انخفضت بنحو الربع في أوروبا.

هذا وسبق أن حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المسح في الآونة الأخيرة لكوفيد-19 قد تعرض لخطر شديد من قبل الدول التي قللت من الاختبار والإبلاغ وأنظمة التنبيه الأخرى لفيروس كورونا. وقالت إنه من المحتمل أن يتم التقليل من أرقام كوفيد-19 بشكل كبير، ما قد يجعل من الصعب تحديد أي متحورات جديدة مثيرة للقلق.