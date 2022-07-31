"كوفيد الطويل".. لماذا يتقصد الفقراء تحديداً؟

المصدر: البيان

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كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر هم الأكثر عرضة لما يسمى بـمرض"كوفيد الطويل".

وأظهرت الدراسة، أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض فيروس "كوفيد19" لمدة تزيد على 4 أسابيع يرجح أن يكونوا من الفقراء، وما يميزهم أنهم يعيشون في منازل تقدمها الحكومة أو المنظمات الأهلية لشد فقرهم أو يتقدمون بطلبات إعانة.

وأعد الدراسة الجديدة، مركز الدراسات المالية في بريطانيا، واعتمد أرقام مكتب الإحصاء الوطني.

وكشفت الدراسة التي نشرتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن واحدا من 10 مصابين بـ"كوفيد الطويل" يتوقف عن العمل، بينما لا يزال يعاني من الأعراض، وهذا يعني أن الإصابة بالفيروس تقلل من ساعات العمل بواقع 6 في المئة، مشيرة إلى أن ثمة تداعيات مالية واجتماعية، تترتب على ذلك؛ إذ إن الدخل ينخفض بمقدار ساعتين ونصف الساعة في الأسبوع وبواقع 65 جنيها إسترلينيا.

وأشارت الدراسة إلى أن 3 في المئة من سكان بريطانيا يعانون من "كوفيد الطويل"، واعتبارا من مايو الماضي فقد ابتعد عن العمل 111 ألف عامل بسبب إصابتهم بالفيروس.

وأوضح توم ووترز كبير الاقتصاديين في مركز الدراسات المالية في بريطانيا: "لا يبدو أن كورونا يزول، لذلك من المحتمل أن يظل كوفيد-19 معنا لفترة طويلة أيضا".

وتتوافق نتائج هذه الدراسة مع أبحاث سابقة أكدت أن الذين يعيشون في المناطق الأكثر حرمانا هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس "كوفيد19" ما يضاعف من مصاعبهم الاقتصادية.

وكانت دراسة نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية في وقت سابق من العام الجاري، أكدت زيادة فرص الإصابة بـ"كوفيد19" 39 في المئة، لدى أشخاص مداخيلهم غير كافية.

