المصدر: البيان

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أعلن البيت الأبيض إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا ويعاني من أعراض خفيفة.

وكان البيت الأبيض أعلن أن آشلي بايدن، ابنة الرئيس جو بايدن، ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، مما دفعها إلى الانسحاب من رحلة مخططة إلى أمريكا الوسطى مع والدتها جيل.

وكان من المقرر أن ترافق آشلي (40 عاما) السيدة الأولى إلى الإكوادور وبنما وكوستاريكا، قبيل قمة الأمريكتين التي تستضيفها الولايات المتحدة والتي ستعقد في لوس أنجلوس الشهر المقبل.

وقال متحدث باسم جيل بايدن إن آشلي لم تكن على اتصال وثيق بوالديها، أي أنها لم تمضي 15 دقيقة على الأقل على مدار 24 ساعة على بعد ستة أقدام من أي منهما.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الرئيس لم يلتق ابنته منذ "عدة أيام".