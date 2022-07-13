السلطات الصحيّة الأسترالية تتصدى لسفينة سياحية موبوءة بكورونا

المصدر: البيان

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تتصدى السلطات الصحية الأسترالية لتفشي فيروس كورونا لأكثر من 100 شخص على متن سفينة سياحية تبحر من بريسبان إلى سيدني، وفق موقع "أستراليا بالعربي".

وأصيب أكثر من 100 راكب وموظف على متن سفينة كورال برينسيس أثناء إبحارها من بورت دوغلاس في أقصى شمال كوينزلاند إلى بريسبان، وهو أول انتشار لفيروس كورونا بالنسبة للرحلات البحرية المحلية منذ أن استأنفت الرحلات.

وقد عرض مشغل السفينة المبالغ المستردة لأكثر من 2000 راكب قبل الإبحار من بريسبان إلى سيدني أمس، لكن معظمهم رفضوا وظلوا على متنها.

يُذكر أن كورال برينسيس هي سفينة شقيقة لـ روبي برينسيس، والتي ارتبطت بوفاة 28 شخصًا بعد إصابة ركاب بفيروس كورونا في العام 2020.

والت صحة كوينزلاند إن بروتوكولات كورونا كانت سارية على كورال برينسيس قبل بدء تفشي المرض.

وتبذل كورال برينسيس قصارى جهدها للحفاظ على سلامة الضيوف وطاقم السفينة.

وتتجه كورال برينسيس حالياً نحو إيدن على الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز قبل أن تبحر إلى سيدني غداً.

جدير بالذكر أن كوينزلاند سجلت 4804 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا أمس، وعدد الحالات النشطة الآن عند 40489 حالة.