تزايد حالات الإصابة بكورونا يهدّد موريتانيا بالدخول في مرحلة الخطر

المصدر: البيان

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قال وزير الصحة الموريتاني، المختار ولد داهي، أول أمس السبت، إن البلاد إذا لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، ستدخل قريبا في مرحلة الخطر والموجة، وفق ما نقل موقع "صحراء ميديا".

وأضاف ولد داهي خلال مقابلة في التلفزيون الموريتاني، أن الجهات الصحية «رصدت مند أسابيع تزايد الحالات الموجبة، وفي الأسبوع الأخير لاحظوا تزايدا مرتفعا في الإصابات».

وأوضح أنه إذا ما تواصل هذا الارتفاع لمدة أسبوعين متتاليين فهذا «يعني أننا تجاوزنا مرحلة الحذر إلى مرحلة الموجة، وهو ما نسعى لمنعه».

وأشار الوزير إلى أن جميع الحالات المسجلة مصابة بمتحور «أوميكرون وهو سريع الانتشار وعلى الجميع الحذر».

وتابع أن حالات الحجز وصلت اليوم إلى 14 حالة منها أربعة في العناية المركزة، والباقي في الحجز الطبيعي، مؤكدا أن أغلب المصابين لم يتلقوا التلقيح.

وفي هذا السياق قال ولد داهي إن الوزارة قررت «تكثيف عملية التلقيح وفتح مراكز جديدة في جميع المستوصفات لتسهيل ولوج المواطن إلى التطعيم».

ودعا الوزير إلى تجنب «الاجتماعات العامة كيلا نقع في مرحلة الموجة والخطر» مطالبا بالحيطة والحذر لتفادي الأسوأ.

ويتواصل ارتفاع أعداد حالات الإصابة بكورونا في موريتانيا منذ أكثر من أسبوع، في حين تتحدث مصادر طبية عن احتمال وقوع موجة جديدة من الفيروس.