كوريا الجنوبية الأولى عالمياً في مرونة التعامل مع كورونا

المصدر: يونهاب

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وقالت وكالة بلومبرغ الاقتصادية أول أمس الأربعاء في موقعها الإلكتروني في تصنيفها الشهري لمرونة التعامل مع كورونا في يونيو إن كوريا الجنوبية ارتفعت بـ 5 درجات عن الشهر الذي سبقه إلى المركز الأول في يونيو.

يستند التصنيف، الذي يضم 53 دولة رئيسية في العالم، إلى 11 مؤشرا، في 3 قطاعات وهي إعادة فتح حدود البلاد وحالات العدوى بكوفيد وجودة الحياة.

وتعد هذه هي المرة الأخيرة التي تصدر فيها الوكالة التصنيف الشهري.

وكانت كوريا الجنوبية قد احتلت المرتبة الرابعة في نوفمبر العام 2020 عندما بدأت بلومبرغ إصدار التصنيف الشهري، لكنها انخفضت إلى المرتبة الـ28 في مارس من هذا العام بسبب تداعيات زيادة حالات الإصابة بكورونا.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني، وتليها أيرلندا والنرويج.

وذكرت الوكالة أن كوريا الجنوبية شهدت تحسنا في عدد الإصابات لكل 100 ألف شخص في المتوسط الشهري ومعدل الوفيات في الثلاثة الأشهر الأخيرة وعدد الوفيات لكل مليون شخص وغيرها.