رئيس الصين: سياسة صفر كوفيد هي الأكثر فعالية للبلاد

المصدر: د ب ا

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ذكر الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارة إلى مدينة ووهان أن سياسة صفر كوفيد هي "الأكثر اقتصادية وفعالية" للصين وأن الدولة قادرة على تحقيق الهدف بالقضاء على العدوى، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأوضحت التصريحات التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يخطط للتراجع عن نهج قائم على الإغلاقات والاختبارات الجماعية الشاملة التي عزلت البلاد عن عالم يتعايش مع الفيروس.

من المرجح أن تقضي تصريحات شي التي أدلى بها في مدينة ووهان التي ظهر فيها فيروس كورونا لأول مرة في أواخر 2019، على الآمال في أن الصين تشرع بحذر في خطة خروج بعدما خففت قيود السفر على نحو غير متوقع أمس الثلاثاء.

وأضاف "نفضل التأثير قليلا وعلى نحو مؤقت على التطور الاقتصادي على المخاطرة بالإضرار بسلامة حياة الشعب وصحتهم النفسية خصوصا كبار السن والأطفال".