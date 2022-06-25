لقاحان من «فايزر» يثيران استجابة مناعية قوية ضد «أوميكرون»

المصدر: د ب أ

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أثار لقاح شركة فايزر المستهدف لمتحور أوميكرون وجرعة هجينة تحارب السلالة الأصلية وكذلك أوميكرون، استجابات مناعية قوية في دراسة قد تمهد الطريق للجيل التالي من لقاحات «كوفيد-19».

وقالت شركة فايزر وشريكتها في اللقاح شركة بيونتيك الألمانية، اليوم، إن كلاً من اللقاحين الجديدين المرشحين لهما ملامح سلامة وتحمل مماثلة للجرعة الأصلية، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

وقالت الشركتان إنه ستتم مناقشة البيانات مع المنظمين بهدف تقديم جرعة معززة أكثر تفصيلاً بسرعة لمعالجة السلالات المتحورة الحالية والمستقبلية.

وأظهرت بيانات من تجربة المرحلة المتأخرة أن جرعة معززة للقاحين المرشحين المعدلين لمكافحة أوميكرون، أثارا استجابة مناعية أعلى بكثير ضد متحور أوميكرون الفرعي (بي إيه.1)، مقارنة بلقاح كوفيد 19 الأصلي.