اختبارات أسترالية سريعة تكشف كورونا والأنفلونزا وأمراضاً عدة

المصدر: البيان

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عمل علماء وباحثون أمريكيون وأستراليون على تطوير اختبار جديد يكشف إصابة كوفيد-19 والإنفلونزا أمراضا أخرى عدة.

وقال العلماء إن فترة ظهور نتيجة الاختبار تتراوح بين 5-19 ودقائق، بحسي موقع "أستراليا بالعربي".

واجتمع العلماء في جامعة فليندرز في أديلايد، حيث قالوا إن الاختبار قادر إلى معالجة مئات البروتينات معاً عبر بيانات تُقرأ بواسطة الأجهزة الذكية.

وكانت الاختبارات السابقة تستغرق مدة تصل إلى 72 ساعة أحياناً، وتقدم نتيجة دقيقة وفورية لازمة لبدء العلاج الدوائي.

ونشرت مجلة Angewandte Chemie الدولية أول أمس الاثنين أن الاختبارات الجديدة تفوقت على القديمة التي تستخدم طريقة أخرى لكشف المرض.

وقال تقرير المجلة إن الاختبارات السريعة أيضاً تنخفض تكاليف إنتاجها عن الاختبارات السابقة بحوالي 70%.