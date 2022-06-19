أمريكا توافق على إعطاء لقاحي فايزر وموديرنا للأطفال

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبح بإمكان الأطفال الرضع والصغار في الولايات المتحدة الآن التطعيم ضد كوفيد-19 بعد أن حصل لقاحا موديرنا وفايزر على دعم من مستشارين صحيين السبت.

وصوتت اللجنة الاستشارية لممارسات التطعيم التابعة لهيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأغلبية 12 صوتا مقابل لا شيء لصالح التوصية بإعطاء لقاح فايزر المكون من ثلاث جرعات للصغار الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و4 سنوات، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء.

كما صوتت اللجنة بأغلبية 12 مقابل لا شيء للتوصية بلقاح موديرنا المكون من جرعتين للأطفال من ستة أشهر إلى 5 سنوات.

ووقعت مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، روشيل والينسكي، على التوصيات التي تجعل النصيحة رسمية وتسمح بإعطاء اللقاحات أخيرا.