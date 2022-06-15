الصحة العالمية: العالم الآن في المرحلة الأخيرة من جائحة كورونا

المصدر: البيان

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أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، أن العالم الآن في المرحلة الأخيرة من جائحة كورونا، وذلك بسبب انخفاض مستوى عدد الوفيات، رغم وجود إصابات بالفيروس في عدد من الدول.

وقال المنظري خلال حوار تلفزيوني، أن هناك مؤشرا يؤكد انحسار جائحة كورونا بالعالم، مطالباً المصريين والعرب بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، مضيفاً أن مصر من الدول القليلة التي فعلت نظام منظمة الصحة العالمية خلال جائحة كورونا.

وأوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، أن العالم واجه الكثير من التحديات التي في بدايتها توزيع لقاحات كورونا.

وأتم المنظري، أن نسبة الحصول على جرعتين من لقاح كورونا في إقليم الشرق الأوسط وصلت لـ43٪.

وأوضح أن سرعة محاور أي فيروس صفة أساسية، مضيفًا أن كورونا كان سريع التحول.