منظمة الصحة العالمية تعتمد لقاح "كونفيديسيا" المضاد لكورونا للاستخدام الطارئ

المصدر: وام

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اعتمدت منظمة الصحة العالمية، اليوم، اللقاح الصيني "كونفيديسيا" الذي تم تصنيعه بواسطة "كانسينو بيولوجيكس"، ليصبح اللقاح الحادي عشر ضمن قائمة استخدامات الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت المنظمة أنه تم تقييم اللقاح من حيث الجودة والفعالية والسلامة بموجب إجراء المنظمة لقائمة استخدامات الطوارئ، وبناء على مراجعة البيانات المتعلقة بالجودة والسلامة والفعالية وخطة إدارة المخاطر وملاءمة البرامج وفحص موقع التصنيع الذي أجرته المنظمة.

وقالت المنظمة إن المجموعة الاستشارية الفنية لقائمة استخدامات الطوارئ المكونة من خبراء من جميع انحاء العالم قررت أن اللقاح يفي بمعايير المنظمة وأن فوائده تفوق المخاطر بكثير.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاح يعطى على جرعة واحدة ويستخدم في جميع الفئات العمرية بداية من 18 عاماً وما فوق، موضحة أن فريق الخبراء الاستشاري وجد أن اللقاح فعال بنسبة تصل إلى 64% ضد المرض المصحوب بأعراض، وبنسبة تصل الى 92% ضد فيروس كورونا.