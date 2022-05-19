إصابة وزير الصحة الأمريكي بفيروس كورونا

المصدر: د ب

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أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أمس الأربعاء، إصابة وزير الصحة كزافييه بيسيرا بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه يعاني من أعراض خفيفة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه ثبتت إصابة الوزير بالفيروس أثناء وجوده في ألمانيا قبل اجتماعات مجموعة السبع لوزراء الصحة، حيث جاءت نتائج الاختبارات التي أجريت للوزير إيجابية، بحسب شبكة (سي إن إن).

وأضاف البيان أن بيسيرا كان قد حصل على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا وكذلك الجرعة المعززة.

وتابع أن "وزير الصحة سيواصل العمل بمعزل عن الآخرين أثناء وجوده في العزل في برلين، ويتطلع إلى استئناف الاجتماعات الشخصية، في أقرب وقت ممكن".

ولفت بيان الوزارة إلى أن آخر مرة زار فيها بيسيرا البيت الأبيض، كانت يوم الخميس الماضي، ولم يكن الرئيس الأمريكي جو بايدن على اتصال وثيق به.