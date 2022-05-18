«صفر كوفيد» في شنغهاي.. وجيش كوريا الشمالية يتدخل ضد «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلنت شنغهاي أمس، بأنها نجحت في الوصول إلى «صفر كوفيد» في جميع مناطقها، فيما عززت كوريا الشمالية الإجراءات وزجت بالجيش في المعركة مع «كورونا». وفي مواجهة أكبر تفشٍ لفيروس «كورونا» منذ بداياته، فرضت السلطات الصينية قيوداً مشددة على سكان المدينة التي تعد 25 مليون نسمة في مطلع أبريل. وقال مفوض الصحة في شنغهاي تشاو داندان للصحافيين: «حققت جميع مناطق شنغهاي الـ16 «صفر كوفيد» على مستوى المجتمع». ويعني ذلك أن أياً من الإصابات الألف الجديدة التي سجّلت أمس، لم ترصد خارج مناطق الحجر الصحي.

بيونغ يانغوقالت كوريا الشمالية، إنها تعمل حالياً على تعزيز الإجراءات التي تتخذها ضد الانتشار الوبائي لحالات الحمى، والتي يبدو أن كثيراً منها مرتبط بظهور أول تفشٍ لفيروس «كورونا» في البلاد.

وبعد مرور خمسة أيام على تأكيد تسجيل أول حالة مصابة بـ «كورونا» في البلاد، أفادت وسائل الإعلام الحكومية أمس، بأن الجيش أرسل جنوداً إلى جميع الصيدليات في بيونغ يانغ، وبدأ في «توزيع الأدوية من خلال نظام خدمة على مدار 24 ساعة». واقتصر انتشار القوات على العاصمة التي يعيش بها نحو 3 ملايين نسمة. وتم الاثنين تسجيل ما يقرب من 270 ألف حالة إصابة بالحمى. وكانت كوريا الشمالية أعلنت الخميس الماضي، رسمياً، تسجيل إصابات بالفيروس لأول مرة منذ تفشي الجائحة.