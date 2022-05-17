تعافي مسنّ في عمر 108 أعوام من كورونا بـ "شنغهاي"

المصدر: البيان

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قال تشاو داندان، نائب مدير لجنة الصحة لبلدية شنغهاي في المؤتمر الصحفي، الذي عقد أول أمس الأحد، إن 290 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا قد غادروا المستشفى في 14 مايو الجاري بعد أن تماثلوا إلى الشفاء.

وأضاف تشاو، قائلا إنه لمن دواعي سرورنا أن من بين هؤلاء المرضى الذين غادروا مستشفى بودونغ هو السيد يه البالغ من العمر 108 أعوام، وهو أكبر المصابين سنّا خلال الموجة الأخيرة من وباء كورونا التي شهدتها شنغهاي، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الشعب" الصينية.

وقال تشاو إن فريقا من الخبراء متعددي التخصصات قد أشرفوا على تقديم الرعاية الصحية للمسن، مشيرا إلى المسن يه قد سبق له أن شارك في حرب مساعدة كوريا الشمالية ضد العدوان الأمريكي، وعمل في الطاقم الطبي لمستشفى الشرق.