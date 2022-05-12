الصحة العالمية: أكثر من مليوني وفاة مؤكدة جراء كورونا بالمنطقة الأوروبية

المصدر: د ب ا

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أكدت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من مليوني شخص في 53 دولة في المنطقة الأوروبية جراء الإصابة بكورونا.

ووصفت المنظمة الرقم بـ"المدمر" ، ولكنها قالت إن من المحتمل أنه يمثل جزءا ضيئلا من الوفيات التي تسبب فيه على نحو مباشر مرض كوفيد -19 ومن الآثار غير المباشرة للجائحة خلال عامين.

وقال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في كوبنهاجن اليوم الخميس إنه حتى على الرغم من تراجع أعداد الحالات ، إلا أنها مرتفعة جدا.

وقال بيان إن مرض سارس كوف -2 مازال "فيروسا قاتلا بصفة خاصة للاشخاص غير الملقحين والأولى بالرعاية الطبية.

وتمتد المنطقة الأوروبية من جرينلاند إلى شواطئ روسيا على المحيط الهادئ ،وتشمل دول اسيا الوسطي إضافة إلى دول مثل تركيا وأوكرانيا.