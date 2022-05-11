الاتحاد الأوروبي يلغي إلزامية الكمامة في الطائرات والمطارات

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي الأربعاء في بيان أن الاتحاد سيلغي إلزامية وضع الكمامة خلال الرحلات الجوية وفي المطارات اعتبارًا من الأسبوع المقبل، مع انحسار الجائحة في أوروبا.

قالت الوكالة ومقرها في ألمانيا "أصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) تحديثًا لتدابير السلامة الصحية للسفر الجوي، وأسقطا التوصية بإلزامية ارتداء كمامة طبية في المطارات وعلى متن الرحلات، مع الإشارة إلى أن الكمامة ما زالت إحدى أفضل وسائل الحماية ضد انتقال كوفيد-19".