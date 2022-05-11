فرنسا تلغي إلزامية وضع الكمامة في وسائل النقل العام

المصدر: أ ف ب

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أعلن وزير الصحة الفرنسي اليوم الأربعاء أن وضع الكمامة في وسائل النقل العام في فرنسا لن يعود إلزاميًا اعتبارًا من 16 مايو، رافعًا بذلك أحد آخر القيود الصحية المضادة لتفشي كوفيد-19 في فرنسا والمفروضة منذ مطلع العام 2020.

وقال وزير الصحة أوليفييه فيران بعيد اجتماع حكومي أسبوعي "اعتبارًا من الاثنين 16 مايو، لن تعود الكمامات إلزامية في جميع وسائل النقل العام".

وأضاف "سيبقى وضع الكمامة موصى به"، لكن هذا الاجراء "لم يعد ملائمًا" نظرًا للتراجع الكبير في عدد الإصابات بكوفيد-19 في فرنسا مؤخرًا.

ولا يزال وضع الكمامة وإبراز شهادة التلقيح ضد كوفيد-19 مطلوبيْن لدخول المستشفيات، وعلى الناس الذين تثبت إصابتهم بكوفيد-19 أن يعزلوا أنفسهم لسبعة أيام على الأقلّ.

وسجّلت فرنسا الثلاثاء 56,449 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات ال24 الأخيرة، معظمها إصابات بالمتحورة أوميكرون، رغم حملة تلقيح منسقة تلقّى نحو 79,3% من السكان خلالها جميع الجرعات المطلوبة، بحسب بيانات وزارة الصحة.